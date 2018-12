Himaalajas 1988. aastal kadunud islandlaste surnukehad leiti

Arvatakse, et kaks islandlast võisid kaotada elu, kui nad olid kas tipu lähedal või selle vallutanud ja tagasiteel all, kukkudes kuristikku.

Aastaid arvati, et islandlased jäävadki leidmata, kuid nüüd sellel mäel roninud leidsid juhuslikult nende surnukehad.

«Rúnarssoni ja Guðjónssoni leidmine nüüd on tekitanud minus palju emotsioone. Nad olid suurepärased kaaslased ja kogenud mägironijad,» sõnas praegu 55-aastane Aisthorpe.

Šotlane on nüüd anglikaani kirikus õpetaja, tegeledes vahel ka alpinismiga. Seoses surnukehade leidmisega andis ta kiriku lehele intervjuu.

«Nende punane telk oli seal ja ma hüüdsin neid, kuid mitte keegi ei vastanud. Vaikus oli minu jaoks kohutav. Vaatasin telki sisse ja see oli tühi. Vaatasin siis mäele ja neid ei olnud ka seal. Siis ütles sisetunne, et midagi on väga valesti,» meenutas šotlane.