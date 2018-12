Video: Time’i aasta inimeseks on võimudele pinnuks silmas olevad ajakirjanikud

Aasta inimese seas on Saudi Araabia uudistekanali Al Arab News juht ja kolumnist Jamal Khashoggi, kes mõrvati ja kaks Reutersi reporterit, kes vangistati Myanmaris, teatab telegraph.co.uk.

Saudi Araabia uudistekanali juht ja kolumnist Jamal Khashoggi, kes mõrvati FOTO: EPA/Scanpix

Aasta inimeseks kuulutatute gruppi, mis kannab ühisnime The Guardians (Kaitsjad), kuuluvad veel Filipiinide ajakirjanik, kes arrteeriti ning USA Marylandi osariigi Annapolise väljaanne Capital Gazette, mitte toimetuses hukkus juulis aset leidnud tulistamises viis inimest.

Time’i esindajate teatel said sellel aastal tiitli need, kes tegelevad meie elu kitsaskohtadega ja mõjutavad ühiskonna nii häid kui halbu külgi.

«The Guardians esindavad maailma kõiki ajakirjanikke, kes võitlevad ebaõigluse, korruptsiooni ja teiste negatiivsete ilmingutega,» teatasid auhinna määrajad.

Time'i aasta inimene on ühiskonna kitsaskohti paljastavad ajakirjanikud FOTO: EPA/Scanpix

Time’i peatoimetaja Edward Felsenthal avalikustas aasta inimese 11. detsembril kanali NBC Today saates ja tõstis esile, et ajakirjanikud teevad oma tööd eluga riskides, et tuua tõde päevavalgele ja on eeskujuks, et kitsaskohtade puhul tuleb suu lahti teha.

Felsenthal lisas, et 10. detsembri 2018 seisuga on sel aastal hukkunud tööülesannete täitmisel vähemalt 52 ajakirjanikku ning aasta inimese tiitli andmine ajakirjanikele on ka nende austamine ja mäletamine.

Saudi Araabia päritolu kolumnist Khashoggi kaotas elu kaks kuud tagasi, kui ta külastas Türgis asuvat Saudi Araabia konsulaati. Mehel oli vaja dokumente, et abielluda. Khashoggi ei väljunud konsulaadist, vaid kadus. Washington Posti andmetel andis Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman käsu Khashoggi tappa.

Tegemist oli Saudi Araabia juhtide ja kuningliku suguvõsa suhtes kriitilise ajakirjanikuga.

Maria Ressa on mitmeid auhindu saanud Filipiinide ajakirjanik, kes anti maksupettuses süüdistatuna kohtu alla. Ta on olnud Filipiinide valitsuse ja president Rodgigo Duterte suhtes väga kriitiline. Ressa sõnul ründasid võimud teda poliitilistel põhjustel.

Uudisteagentuuri Reuters kaks reporterit Wa Lone ja Kyaw Soe Oo on juba üks aasta Myanmari vanglas, kuna nad uurisid rohingya moslemite massilist tapmist.

Uudisteagentuuri Reuters kahe reporteri Wa Lone ja Kyaw Soe Oo naised oma meeste fotodega FOTO: EPA/Scanpix

Neli ajakirjanikku ja üks müügiosakonna töötaja kaotasid elu USA Annapolise väljaande Capital Gazette toimetuses juunis toimunud tulistamises.

Sel aastal on esimene kord, mil Time annab aasta inimese tiitli ka postuumselt.

«Ei juhtu just sageli, et ajakirjaniku mõju on pärast ta surma suurem kui eluajal. Kuid just nii juhtus Jamal Khashoggiga. Khashoggi mõrvamine viis tähelepanu Saudi Araabiale ja selle riigi kroonprintsile,» lausus Time’i peatoimetaja.

Möödunud aastal oli Time’i aasta inimene The Silence Breakers (Vaikusemurdjad), kes rääkisid avalikult seksuaalsest ahistamisest ja vägistamisest.

2016. aastal oli aasta inimene Donald Trump, kes oli oli võitnud USA presidendivalimised.

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump FOTO: Jonathan Ernst / Reuters / Scanpix

Trump on võimul olnud alates 20. jaanuarist 2017, kuid ta suhted ajakirjanikega ei ole just kiita.

Ta oli ka sellel aastal Time aasta inimese kandidaatide hulgas, jäädes ajakirjanike järel teiseks.