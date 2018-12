Video: Donald Trumpi oma au haavamises süüdistanud pornostaar jäi kohtus kaotajaks

Daniels pöördus kohtu poole, kuna ta arvates solvas Trump teda aprillis Twitterisse tehtud postitusega. Kohus langetas otsuse, et Danielsi süüdistustel ei ole alust ja naine peab tasuma kohtukulud, mis on ligi 300 000 dollarit, teatab foxnews.com.

Daniels väitis mõni aeg tagasi, et temal ja Trumpil oli kümne aasta eest lühiajaline seksisuhte. Pornostaari sõnul oli Trump enne presidendiks saamist oma advokaadi abil sõlminud temaga vaikimislepingu ja ta oli saanud vaikimise eest 130 000 dollarit.

Trump eitab suhet Danielsiga, kuid Trumpi endine advokaat Michael Cohen kinnitas, et maksis naisele sellise summa. Trumpi selgituse kohaselt pidi see raha hoidma ära valede levimise, kuid kahjuks nii ei juhtunud.

Pornostaar on paljudes esinemistes rääkinud oma väidetavast suhtest Trumpiga ja ta kajastab seda ka oma raamatus «Full Disclosure», mis ilmus selle aasta oktoobris.

Stormy Daniels oktoobris 2018 New Yorgi seksimuuseumis

Nüüdse kohtuvaidluse keskmes olnud Trumpi tviit on seotud ka Danielsi väitega, et Trump ja ta meeskond ähvradasid teda 2011. aastal kui ta rääkis esmakordselt oma suhtest Trumpiga.

Danielsi sõnul oli ta parklas, kus talle lähenes mees, kes teda ja ta väikest tütart ähvardas. Mees oli öelnud, et kui Daniels ka edaspidi liiga palju suud paotab, siis võib ta tütre elu ohtu sattuda.

Trump aga teatas Twitteris, et aastaid hiljem tehti pilt mehest, keda tegelikult ei eksisteeri.

«Tegemist on pettusega, mis on suunatud minu vastu ja minu maine kahjustamiseks,» teatas Trump siis.

Danielsi teatel solvas see tviit tema au ja määris head nime. Oktoobris langetas alama astme kohus otsuse, et Trumpi tviit käib sõnavabaduse alla ja selles juhtumis ei ole midagi arutada.

11. detsembril langetas kohtunik lõpliku otsuse, et Danielsi süüdistusel ei ole alust ning ta peab maksma Trumpile 1000 dollarit valuraha ja ligi 300 000 dollari suuruse kohtukulu. See summa on väiksem kui oli Trumpi advokaatide nõudmine.