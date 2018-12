Deana Noop elust juutuuberina: kui teha seda, mis sulle endale meeldib, siis sa ei tee midagi valesti

24-aastase Deana jaoks sai elu juutuuberina alguse suht ebatavalisel moel. «Ma leidsin Movie Maker programmi suht vara enda jaoks, ma olen vist umbes 12. Ma hakkasin seal videoid tegema ja panin slide show'sid kokku. Ja ma olen pärast seda arenenud ilmselgelt ja asi on nüüd jõudnud siiamaani, et ma teen ka endast videoid lõpuks,» sõnas juutuuber.

Kõik inimesed, kes hakkavad YouTube'i sisuloomega rohkem tegelema, teevad seda erinevatel põhjustel. Deana jaoks on asi lihtsalt selles, et talle meeldib videoid teha. «Muidugi ka see, et fännidel saab tagasisidet. See annab väga palju juurde,» lisas Deana.