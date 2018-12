Briti pensionärid vedasid ristluslaeval kokaiini

«Tegemist on pensionil paariga, kellel on Ühendkuningriigi kodakondsus, kuid nad ei ela oma päritoluriigis, vaid ühes teises Euroopa riigis. Kuna juhtumi uurimine käib, siis me ei saa avalikustada, millises riigis nad elavad. Nad arreteeriti 4.detsembril. Teadsime, kes nad on, kus nad on ja millega tegelevad, sest olime neid mõnda aega jälginud,» selgitas Portugali politsei narkooperatsiooni juht Vitor Ananais.