Kui palju teenivad suurärimehed eesotsas Amazoni Jeff Bezosega ühe minutiga?

Kolmas on Microsofti asutajana tuntud Bill Gates, kelle üheminutiline sissetulek on 6278 naela (6905 eurot). Ühe sekundiga saab ta 105 naela (115 eurot).

Neljas on britist tööstusdisaini insener ja tehnoloogiafirma Dyson asutaja James Dyson, kelle kukrusse kukub ühe minutiga 4632 naela (5095 eurot). Sekundis on tema sissetulek 77 naela (84 eurot).

Viies on konglomeraadi Virgin Group asutaja ja omanik Richard Branson, kes saab minutis 1240 naela (1364 eurot). Sekundisissetulek on sel ärimehel 21 naela (23 eurot).

Jõukuse jagunemist uurinute sõnul on jõukad aina jõukamaks läinud, viimase 24 kuuga on nende jõukus keskmiselt kasvanud 24 protsenti.

Aasias ja Lähis-Idas on enim megajõukaid, kokku on neid seal 719 miljardäri. Põhja-Ameerikas on miljardäre 631, Euroopas 554 ja Aafrikas vaid 25. Teiste maailma paikades on ülejäänud 825 miljardäri.