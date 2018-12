Video: endine vormel-1 piloot Felipe Massa võistles loomariigi kiireima esindajaga

«Oli suurepärane võistelda loomariigi kõige kiirema esindajaga. See kogemus jääb kogu eluks. Mulle meeldis, et see kiiruskatse idee tuli elektrivormeli fännidelt ning vormel-E sarja juhid võtsid seda kuulda. Igatahes sai see katse teoks,» teatas Massa sotsiaalmeedias.

Hoolimata teadlaste teatest, et rabapistrik on loomariigis kiiremi, sai võidu endine vormel-1 piloot.

Musta nokaga rabapistrik on tugeva kehaehituse ja kõrge rinnaga. Tema kehapikkus on 39–50 sentimeetrit, tiibade siruulatus 95–115 sentimeetrit. Linnu keha ülapool on terashall, sabapealne veidi heledam. Noorlinnud on pruunikamad. Kurgualune on hele, kõhualune selgete vöötidega. Silmast allapoole ulatub selgelt eristuv mustjas haberiba.