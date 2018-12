Pildid ja video: Miss Maailm 2018 on mehhiklannast modell

Ponce de Leon on esimene mehhiklanna, kes alates Miss Maailma kävitumisest 1951, on selle tiitli saanud.

See iludusvõistlus, mille algatas tuntud telenägu ja saatejuht Eric Morley, kasvas välja Briti ujumisriiete festivalist. Kohe pärast 1951. aasta võistlust teatas paavst Pius XII, et need poolalasti naised on saatanast ja nad tuleks kirikuvande alla panna.