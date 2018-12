PILDID U2 kitarristi etiketiaps: tal oli Nobeli galal peas kootud müts

Pea ümber liibuv musta värvi müts on The Edge’i «kaubamärk», millest ta ei ole nõus mitte mingisugusel tingimusel mütist loobuma, teatab Aftonbladet.

U2 kitarristil The Edge'il oli Nobeli gala õhtusöögil seljas frakk, kuid peas kootud müts

Mehed kandsid seal frakki ja õhtusöögi ajal ei olnud neil midagi peas. U2 muusikul The Edge'il oli samuti frakk seljas, kuid tal oli peas talle omane müts.

Rootsi õukonna etiketiasjatundja Jenny Alexanderssoni arvates oleks The Edge pidanud tutvuma Nobeli gala riietumisreeglitega.

«Ta tõesti ei vaevunud uurima, milline peab riietus olema. Mütsi kandmine fraki juurde on äärmine maitselagedus,» selgitas Alexandersson.

U2 on iiri ansambel, mis alustas tegevust 1976. aastal. U2 on maailmas müünud ligikaudu 170 miljonit albumit ning on üks edukamaid bände läbi aegade.