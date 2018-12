Luba kaanida: kuulus agent James Bond on ametlikult joodik

Teadlased analüüsisid 24 Bondi filmi ja leidsid, et viinamartiini kaanijast salaagendil on olemas kõik alkoholisõltlase tunnused, teatab msn.com.

«Leidsime filme vaadates, et Bondi alkoholitarbimine on väga suur ja tal on süvenenud alkoholism. Kokku on Bond joonud 109 korral, igas filmis keskmiselt 4,5 korral,» laususid teadlased.

Daniel Craig James Bondina 2008. aasta filmis «Quantum of Solace» (007: veidi lohutust) FOTO: Rights Managed / EON PRODUCTIONS Danjaq / Ronald/Scanpix

Teadlaste Bondi-teemaline uuring avaldati mainekas meditsiiniväljaandes Medical Journal of Australia.

James Bondi alkoholirekord oli 2008. aasta filmis «Quantum of Solace». Seal kehastab kuulsat agenti briti näitleja Daniel Craig, kes tarbis siis 24 ühikut alkoholi.

«Craigi tegelasel oli ametlikult luba kaanida, ta organismis oli alkoholi tapvas koguses. Bond on riskikäituja, sest alkohol annab niiöelda tiivad, suutes siis edukalt võidelda ja autoga kihutada,» teatasid uurijad.

Teadlased võtsid oma uuringus aluseks Austraalias välja antud vaimse tervise käsiraamatu The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders viienda trüki, milles on peatükk ka alkoholismi kohta.

«Filmides portreteeritud Bondil on olemas vähemalt kuus, võimalik et isegi 9 või 11 kriteeriumit, mis näitavad, et ta on alkohoolik. Ühesõnaga, sel tegelasel on väljakujunenud alkoholism,» lisasid terviseteadlased.

Daniel Craig James Bondina 2015. aasta filmis «Spectre» FOTO: Jonathan Olley / AP/Scanpix

Uuring on kriitiline ka Bondi tööandja, Briti välisluureteenistuse MI6 suhtes, et nad Bondi liigsele alkoholitarbimisele piiri ei ole pannud.

«MI6 peab rohkem kontrollima, kuidas Bond oma stressi maandab, sest kui ta jätkab seda alkoholi abil, siis seab ta aina enam enda ja ka teiste elu ohtu ning võimalik, et ta ei tule enam oma missioonidega nii hästi toime kui seni,» laususid uurijad.

Uuringut juhtinud terviseteadlase Nick Wilsoni sõnul saadaks ta Bondi, kui tegemist oleks lihast ja luust agendiga, kohe sõltuvusravile. Sellekohase kirja edastaks ta ka Bondi tööandjale MI6-le.

«Alustada tuleb sellest, et M peaks keelama Bondil joomise ja Bondi töökeskkonnas ei tohiks enam alkoholi olla,» teatas Wilson.