Pulmakülalised on tigedad: mõrsja nõuab, et nad riietuksid «klounideks»

«Kas olete valmi 2019 pulmaks Hawaiil? Palun teatage mulle oma rõivasuurus. Annan teile piisavalt aega valmistuda, et te leiaksite midagi ilusat selga. Teie seljas olevad rõivad on tähtsad, kuna te osalete sünkroonitud tantsunumbris».

«45 – 72 kilogrammi kaaluvad naised peavad kandma rohelist karvast jakki, oranže velvetpükse ja Louboutini kõrgekontsalisi kingi, millel on punased kontsad. Kaelas peab olema Burberry ruuduline rätik,» teatas pruut.

Rohelises jakis naine. Pilt on illustreeriv

Mehed, kelle kehakaal on 45 – 90 kilogrammi, peavad selga panema lilla fliisjaki, kandma mütsi, mille külge saab panna joogipurke, jalas peavad olema valged liibuvad jooksupüksid ja käes peavad nad hoidma valguskeppe.

Naised, kelle kehakaal on üle 72 kilogrammi, võivad kanda musta värvi džemprit ja pükse ning kõrgekontsalisi kingi. Üle 90 kilogrammi kaaluvad mehed peavad selga panema kamuflaažriided ja mustad jooksujalatsid.

Ülekaaluline naine. Pilt on illustreeriv

Punases kleidis tüdruk. Pilt on illustreeriv

Mõrsja lisas, et ta pulmakülalised peaksid kaasa võtma vahetusrõivad, mille nad panevad selga pärast ühistantsunumbrit. Kuid need rõivad peavad olema elegantsed ja kallid.

Pruudi nõudmised külaslistele levisid internetis ja jõudsid ringiga tagasi temani. Paljud teatasid, et see pruut tahab oma külalisi näha klounidena.

Naisele kriitika ei meeldinud ja ta lubas, et korraldab pruudiõhtu, kus kavatseb info lekitaja kindlaks teha, sest ta jagas seda infot vaid oma siseringis ja teatud inimestele.

Vihane pruut. Pilt on illustreeriv

«Sina, kes sa minu teksti avaldasid, astu esile. Kui saan su isiku teada, siis ma ei suhtle enam sinuga. Isikule, kes teab, kes on jagamise taga, annan tänutäheks 100 dollarit,» teatas austraallanna.

Ei ole teada, kui palju inimesi selle naise ja ta mehe pulma on kutsutud ning kes on teatanud, et nad tulevad.