Video: Egiptuse võimud uurivad seksivideot, mis tehti väidetavalt Giza ühe püramiidi tipus

Videol on näha, kuidas paar püramiidil on ning lõpuks naine endalt särgi seljast võtab. Video lõppeb paari seksistseeniga.

Taanlase video juures on tekst: «2018. aasta novembri lõpuls ronisime mina ja minu sõber püramiidile, mida tuntakse ka kui Hufu püramiid. Kartes, et jään kohalikule politseile vahele, ei julgenud ma Giza platool filmida ja selle tõttu ronisime üles».

Hvidi teatel võtsid tema ja ta tüdruksõber end püramiidi tipus alasti. See fotograaf on ka varem pannud üles maailma erinevates paikades tehtud fotosid, millel ta on alasti.

Egiptuse antiigiminister Khaled al-Anani sõnas, et selle video puhul on tegemist avaliku korra rikkumisega.

Mohey samas ei usu, et nimetatud video on tehtud püramiidi tipus, sest sinna ronimine on keelatud ja Giza platool on pidev politseivalve.