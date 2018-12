Kuninglik poriloopimine jätkub: hertsoginna Catherine ründas koos oma tiimiga hertsoginna Meghanit

Hertsoginna Meghani käitumine ja rõivad on meedia luubi all ning igast detailist ja apsakast kirjutatakse, teatavad thesun.co.uk ja express.co.uk.

Alates sellest, kui kuningliku pere esindaja teatas hertsoginna Meghani lapseootusest, on veelgi rohkem pilk temal, kaasa arvatud ra riietel.

Sussexi hertsoginna Meghan novembris 2018 FOTO: Pool / Reuters/Scanpix

Õukonna siseallika teatel on Meghanil seni sisseelamisperiood, mille jooksul on ta teinud palju vigu, kuid ta õpib.

Allikas lisas, et hertsoginna Catherine, ta nõunikud ja abilised ründasid esmakordselt avalikult hertsoginna Meghanit, kuna ta üritab sissejuurdunud asju painutada ja muuta.

Allika sõnul on Meghan Catherine’i ärritanud veel sellega, et on hakanud aegajalt ta rõivaid kopeerima või siis kandma temaga samal ajal sama värvi või lõikega kleite-kostüüme.

Cambridge'i hertsoginna Catherine (vasakul) ja Sussexi hertsoginna Meghan juulis Wimbledoni tenniseturniiril FOTO: Andrew Couldridge / AP/Scanpix

«Need kaks naist ei ole lähedased ja tundub, et kunagi ei saagi lähedasteks. Nad lihtsalt ei meeldi üksteisele, kuna on oma loomult erinevad. Tundub, et kahe kuningliku naise vahel käib vägikaikavedu, mille lõppu näha ei ole. Meghan otsib kuninglikus peres oma kohta, samas kui Catherine on sinna kuulunud juba aastaid, temast saab kunagi oma mehe kõrval kuninganna ning ta vanem poeg, prints George on troonipärija. Catherine ei ole andestanud juhtumit, mis leidis aset vahetult enne prints Harry ja Meghan Markle’i pulma. Catherine lahkus kleidiproovist pisarates, kuna Meghan oli teda väidetavalt solvanud,» teatas allikas.

Catherine’i nõunike arvates on Meghanist saanud niiöelda tähelepanu ahnitseja, kuigi ta peaks jääma tahaplaanile, sest tal on palju õppida.

«Väga ebasobiv on see, et ta avalikkuses olles pidevalt oma kõhtu katsub ja sellele tähelepanu pöörab. Enne teda on paljud kuningliku pere naised lapsi oodanud, kuid ei ole midagi sellist teinud. Igatahes on see jälle üks Meghani möödapanekutest,» teatas üks Catherine'i nõunikest.

Väidetavalt on ka hertsoginna Catherine’i mehel, prints Williamil oma vennanaise, hertsoginna Meghaniga raske läbi saada. Olles lapsepõlvest alates harjunud teatud reeglite ja avaliku huviga, ta teab, kuidas käituda.

Prints William ja hertsoginna Catherine korraldasid 4. detsembril Küprosel teenivate Briti Kuninglike Õhujõudude liikmete peredele oma kodus Kensingtoni palees jõulupeo FOTO: Doug Peters /EMPICS Entertainment/Scanpix

Lähikondlaste sõnul ei meeldi prints Williamile reeglite rikkumine, kuid just seda hertsoginna Meghan on alates abiellumisest prints Harryga teinud.

Catherine’ile ja Williamile ei meeldi ka see, et Harry sõnul peab ta naine saama kõik, mida tahab.