VIDEO Saara Kadak pärast näosaate võitu: ma ei mõelnud enne saadet oma šansside peale

Näitleja Saara Kadak sõnas, et enne finaali tema võidu peale ei lootnud, vaid sellele, et tuleks vägev show.

Nii mõnigi inimene arvas, et Saarale tõi võidu just tema õnnestunud lauluvalik. Ta valis selle laulu, kuna ABBA-t ei olnud saates kunagi tehtud.

«Seda laulu ise soovitati ka. Siis ma vaatasin seda, et wow, see on tegelikult väga ilus laul ja suure lava vääriline laul ja ilusa sõnumiga» vastas Rakvere teatri näitleja.

Saara sõnas, et selle laulu õppimise juures on kõige raskem just vokaalne osa. «Põhiline on sõnum edasi anda. Tähtis on sellel lainel püsida. Kui sa lihtsalt räägid seda lugu, siis kõik jõuab kohale,» selgitas Saara.