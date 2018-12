Põhjapõdrad ei näe, et jõuluvana kaaslasena tuntud Rudolphi nina on punane

Briti Exeteri ülikooli teadlaste sõnul ei ole põhjapõtrade silmades värvide suhtes tundlikke rakke ja selle tõttu nad ei suuda värve eristada, teatab news.com.au.

Lisaks punasele ei näe jõuluvana saani vedavad põhjapõdrad ka näiteks oranži ja seega ei näe, kui neile on jõulude puhul porgandeid jäetud.

Põhjapõdrad FOTO: Tatiana Vorontsova / RIA Novosti/Scanpix

«Põhjapõdrad ei näe punast ega suuda näiteks eristada ka oranži ega rohelist. Seega ei näe nad, et kuulsa Rudophi nina on punane ja porgandid on oranžid,» selgitas nägemisteadlane Martin Stevens.

Porgandid FOTO: DARRIN ZAMMIT LUPI / REUTERS/Scanpix

Ta lisas, et põhjapõtradel on ultraviolett nägemine, mis aitab neil leida lume all olevat sammalt söömiseks. Sellise nägemise puhul märkavad nad hästi heleda karvaga hunte ja teisi kiskjaid, kuna loomade karvastik neelab UV-kiirgust, samas kui lumi peegeldab UV-kiirgust.

«Hundil on põhimõtteliselt kamuflaažkarv, kuid tänu erilise nägemisega põhjapõdrad näevad teda, samas meie, inimesed mitte. Põhjus selles, et ultraviolettkiirguse lainepikkus on väiksem kui nähtaval valgusel, mida näeb inimsilm,» lisas teadlane.

Stevens lisas, et põhjapõtrade nägemine on samasugune nagu koertel, kes samuti ei suuda eristada punast, oranži ja rohelist.

Stevens ja ta meeskond on uurinud lisaks põhjapõtradele veel mitmete loomade nägemist.

Punane on inimsilmale näha oleva valguse kõige pikema lainepikkusega (625–750 nanomeetrit) osa.

Punased roosid FOTO: Pexels / CC0 Licence

Pikema lainepikkusega kiirgus (infrapunakiirgus) ei ole inimsilmale nähtav.

Punane on üks põhivärvidest, ta vastandvärvus on roheline.