Video: «Troonide mängu» viimase hooaja «õrritaja» lubab jää ja tule lahingut

Tegijad selgitasid, et lühivideo näitab ära põhilise, mida viimasel hooajal oodata on.

«Troonide mängu» kaheksanda hooaja esimese osa režissöör David Nutter sõnas mõni aeg tagasi antud intervjuus, et oodata on sündmusi ja pöördeid, mis on varasemate hooaegade sündmustest väga erinevad.

«Lõpp on võimas, kuid arvatavalt ei meeldi see kõigile, sest osa tegelasi hukub. Kuid kõigi meele järgi on väga raske olla. Olen arvamusel, et fännidest enamikule viimane hooaeg ja lõpp siiski meeldib,» teatas Nutter.