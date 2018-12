Pildid ja video: vutistaar Lionel Messi suurim fänn on põgenikust väike afgaan

Pere suundus Afganistani pealinna Kabuli, samas kartes, et äärmusislamistid poja röövivad, kuna ta armastab jalgpalli ja on Lionel Messi fänn.

Varem jõukal järjel olnud pere teatel on nad vaesunud, kuna on pidanud pidevalt elukohti vahetama.

Ema lisas, et Afganistanis oli 1996 – 2001 kestnud Talibani režiimi ajal sport keelatud ning taliibide sõnul on ka ta väike poeg oma jalgpalliarmastusega neile pinnuks silmas.

«Saime teada, et kui nad Murtaza kätte saavad, siis raiuvad nad ta tükkideks. Üritan oma poega kaitsta, et nad teda kätte ei saaks,» lisas ema.

Murtaza Ahmadi sai kuulsaks 2016, kui sotsiaalmeedias hakkasid levima pildid, millel teda on näha kandmas seljas sinise ja valgete triipudega kilekotti, millel on number 10. See meenutas Argentina koondislase, ründaja Lionel Messi koondisesärki.