Video: isa andis koolikiusajast tütrele õppetunni

«See on minu viis näidata, et meie peres ei ole kiusamine lubatud,» selgitas isa.

Coxi teatel astus ta tütre karistamiseks samme pärast seda, kui ta sai koolist teise teate, et ta tütar on kiusaja. Isa sõnul peab tütar saama aru, et teisi ei kiusata ja ta peab oma tegude üle järele mõtlema.

«Tean, et paljud vanemad ei jaga minu arusaama karistamisest. Igal vanema on oma kasvatusmeetodid ja ma tean, et minu oma mõjub. Minu eesmärgiks oli anda tütrele õppetund, et kiusamine ei ole OK. Selle alla käib ka verbaalne kiusamine, mis võib jätta sügavama jälje kui füüsiline kiusamine,» selgitas isa.