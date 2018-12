Naine ostis eBayst seksika jõuluvanakostüümi, kuid selga pannes pidi naerukrambid saama

Edinburghis elav 28-aastane Williamson plaanis seda kanda jõuluteemalises postitantsu töötoas, teatab dailystar.co.uk.

Kui naine saadetise kätte sai, lahti tegi ja selga pani, sai ta üllatuse osaliseks.

Selle kostüümi, mille hind on 6,98 naela (7,80 eurot), reklaamil on näha modellivälimusega naist, kellele seljas istub see nagu valatult.

Seksikas jõuluvanakostüüm eBays FOTO: Kuvatõmmis

Punasest fliismaterjalist kostüümi kapuutsil on valgest kunstnahast ääris, komplekti kuulub ka lai must vöö.

Seksikas jõulukostüümis naine. Pilt on illustreeriv FOTO: Krzysztof Zabłocki / PantherMedia /Scanpix

Rekaami juures on tekst, et see kostüüm on ühes suuruses ja sobib kõigile, kuna on veniv.

Kui Lisa Williamson selle selga pani, siis oli see kostüüm talle suur, jättes temast paksu ja lohmaka mulje. Lisaks kadus ta pea kapuutsi sügavusse.

Šotlanna sõnul oli ta pettunud, kuid siis nägi humoorikat poolt.

«Ma nägin totaalselt naljakas välja ja see ajas mind lõpuks naerma. Olin nagu mingi poolik, ilma näota tegelane,» lisas naine.

Ta tegi endast fotod ja postitas need sotsiaalmeediasse, naerdes sellega nii oma ostuapsaka üle, kui hoiatades teisi, kellel oli plaanis see eBayst osta.

«Enamik inimesi leidis, et olen selles kostüümis naljakas. Osa arvas, et peaksin ostma suurema kostüümi. Nad pidasid mind paksuks, kuid see kostüüm tegi mind selliseks,» lisas naine.