VIDEO Lenna Kuurmaa näitas kodu ning avaldas, millega ta lisaks muusikale veel tegeleb

Nõnda avaldaski Lenna pisut üllatuslikult, et tegeleb vabal ajal ka näiteks kudumisega. «Me oleme peaaegu samaealised, kuidas see nüüd on, et sinu elus selline meisterdamine ja kudumine sees on?» uuris Piret.

«Tead, see kudumine ja kõik tuli sellega, et mul oli soov minna Räpina aianduskooli tekstiilkäsitööd õppima ja kuna seal me käime läbi kudumise, heegeldamise, õmblemise, tikkimise ja kangastelgede kudumise, pluss kõik lisaained, siis ma teen kõiki neid asju, mis mulle ette antakse,» sõnas Lenna.

Ent miks otsustas Lenna uuesti kooli minna? «Ma ei otsinud omale uut tööd vaid uusi oskusi,» tunnistas lauljatar. «Mingi hetk ikkagi tekib see küsimus, et kas see ongi kõik, mis ma teen. Ma ootasin seda õiget aega, mul see mõte oli ammu juba, aga siis tulid lapsed ja siis kui lapsed olid juba suured, siis tekkis võimalus minna kooli.»

Piret uuris ka, et kas on nii, et kui sa oled Lenna Kuurmaa, siis sa võidki tegelikult juurde tegeleda ükskõik millega ja see müüb, kui sa oma toote müüki paned? «Tegelt see nii ei ole. Ma arvan küll, et ei ole. See asi peab olema hea, mida sa müüd. Ükskõik, kas sa oled Lenna Kuurmaa või keegi teine, kellel on nimi, mida tuntakse,» jäi lauljatar endale kindlaks.

Muidugi räägiti Lennaga ka muusikast ning tema uuest plaadist. Kuidas jäi Lenna ise sellega rahule? «Mina olen väga rahul. See kõik, mis ma olin ja olen, see on siin peal ja nüüd on aeg edasi liikuda. Nüüd ta läks välja ja hakkab oma elu elama,» tunnistas ta.