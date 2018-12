Austraalias võib temperatuur tõusta ligi 50 kraadini

Ilmaekspertide arvates on oodata on uut detsembrikuist kuumarekordit, eelkõige Loode-Austraalias asuvas Fitzroy Crossingis ja selle ümbruses, edastab abc.net.au.

«Kui temperatuur kerikib 47 – 48 kraadini, siis see on Lääne-Austraalia uus detsembrikuine soojarekord. Võimalik, et mõnes paigas isegi 50 kraadini,» teatasid meteoroloogid.