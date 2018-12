Kümme huvitavat fakti India saare kohta, kus metslased USA misjonäri maha lõid

Sentinelid peavad maa- ja mereloomadele jahti vibude ja noolte abil. Nad elavad taimsest materjalist valmistatud hüttides. Antropoloogid ei ole ühtsel seisukohal, kas sentinelid oskavad tuld teha. Osa arvavad, et ei oska, teised aga, et nad kasutavad ränikive, mille kokkulöömisel tekib säde, millest nad tule saavad. Veel arvatakse, et nad on saanud tule pikselöögist süttinud taimedelt ja hoiavad tuld põlevana.

India rannavalve foto Põhja-Sentineli saare põliselanikust FOTO: Handout / AFP/Scanpix

National Georgaphic Society esindajad käisid Põhja-Sentineli saare juures 1974. aastal, jättes sinna alumiiniumist kööginõusid. Sellest saarest helikopteriga mitmel korral üle lennanud India sõjaväelased on märganud, et sentinelid kasutavad alumiiniumist toiduvalmistamisnõusid.

VI INDIA OOKEANI 2004. AASTA TSUNAMI SENTINELE EI MÕJUTANUD

Sentinele ei mõjutanud 2004. aasta India ookeani maavärin ja tsunami, mis seal piirkonnas asuvates riikides võttis elu rohkem kui 230 000 inimeselt. Antropoloogide arvates said sentinelid loodust ja merd jälgides aru, et midagi on tulemas ja põgenesid oma saare kõige kõrgemale paigale.

Tsunami. Pilt on illustreeriv FOTO: Panther Media/Scanpix

26. detsembril 2004 tabas maavärin ja tsunami Sumatrat, Andamane, Nicobare, Taid, osasid India alasid ja Sri Lankat.

Olles sentinelide pärast mures, saatis India valitsus pärast looduskatastroofi sõjaväelased ja rannavalve kontrollima, mis hõimust saanud on. Kui helikopterid saarest üle lendasid, saatsid vibudega relvastatud kohalikud nende poole noolerahe teele. See näitas, et nendega on kõik korras.

India politsei foto Põhja-Sentineli saarest FOTO: Gautam Singh / AP/Scanpix

Kuigi rannajoon oli katastroofi tõttu mõnevõrra muutunud, ei mõjutanud see eriti nende elu.

Antropoloogide arvates suudavad sentinelid looduskatastroofe ette näha paremini kui tänapäeva tipptehnoloogilised mõõteriistad, sest neil on pikaajaline saarel elamise kogemus. Oskusi ja tähelepanekuid antakse edasi põlvest põlve.

India keskkonnakaitsja ja advokaadi Ashish Roy teatel on sentinelidel kuues meel, mis neid hoiatab. Nad oskavad lugeda mitmeid loodusmärke, kaasa arvatud tuule ja lainete märke.

VII VÕÕRAD PÕHJA-SENTINELI SAAREL

Esimene ekspeditsioon Põhja-Sentineli saarele toimus 19. sajandi lõpul. Briti mereväelased viisid sentinele kaasa tahtes neid uurida, kuid kokkupuude välisilmaga tappis neist osa.

Briti mereväeohvitser Maurice Vidal Portman koos sentinelidega FOTO: twitter.com

1880. aasta ekspeditsiooni Põhja-Sentinelile juhtis Briti mereväeohvitser Maurice Vidal Portman, kes oli Andamanide ja Nicobaride kuberner. Kohalikud olid alguses nende vastu sõbralikud ja brittidel õnnestus neist isegi fotosid teha, kuid siis hakkasid nad võõraid kartma, põgenedes oma külast metsa. Portmanil ja ta meestel õnnestus kätte saada mees, naine ja nende neli last. Nad viisid tabatud Andamanide pealinna Port Blairi, kus mees ja naine surid. Tahtes luua sentinelidega sõbralikke suhteid saatis Portman lapsed nende kodusaarele tagasi. Portmani arvates kukkus sentinelidega kontakti loomine läbi.

VIII NATIONAL GEOGRAPHIC KÜLASTAS SAART, SATTUDES RÜNNAKU ALLA

USA National Geographic Society võttegrupp külastas Põhja-Sentineli saart 1974. aastal. Filmitegijaid saatsid India antropoloogid ja politseinikud.