Video: venelane sai võimsad musklid, kuid need võivada talt elu võtta

22-aastase Terešini sõnul unistas ta juba teismelisena võimsatest musklitest, ta hakkas treenima ja õigesti toituma, et neid saada, kuid ta ei jäänud rahule, teatab mtv.fi.

Siis kuulis ta lihasmassi kasvatavast ainest Syntholist ja ta otsustas seda proovida.

«Kuna treenimine ei andnud soovitud tulemust hakkasin internetist uurima, mida ma veel teha saaksin. Leidsin, et on olemas aine Synthol, mille abil saab kiiresti suured lihased,» selgitas venelane.

Kirill Terešin ja ta musklid FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Synthol koosneb õlist, valuvaigistitest ja alkoholist ning seda süstivad kulturistid. Aine paneb lihased paisuma, muutes nad ka väga kõvaks.

Terešin kasutas seda ja ta sai võimsad käelihased.

«Alustasin väikeste annustega, siis suurendasin annuseid. Tahtsin näha välja nagu filmitegelane Hulk ja olla suuremate musklitega kui on kulturistid,» teatas mees.

Venelasel on nüüd sellised musklid nagu ta unistas, kuid ohtliku aine manustamine on tekitanud terviseprobleeme. Tal on aegajalt lihasepõletikke, mis mõjutavad kogu organismi.

On teada, et Syntholi süstinute seas on neid, kellel on lihased plahvatanud või kärbunud ja selle tõttu on tulnud jäsemeid amputeerida.

Terešini vanemate sõnul seab nende poeg enda elu ohtu ja ta peaks lõpetama ohtliku aine süstimise.