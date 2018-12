Vandenõuteoreetikud: Adolf Hitler organiseeris pärast Teist maailmasõda salamissioone

Ameeriklasest vandenõuteoreetik Harry Cooper on veendunud, et Argentinasse jõudnud Hitler korraldas teda aidanud allveelaevadega 1950. – 1960. aastatel salamissioone Euroopasse, et tuua ära talle truuks jäänuid ja jälgida sealset olukorda.

«Tegemist oli allveelaevadega, mida ametlikult ei eksisteerinud. Selle tõttu oli Hitleril neid lihtne kasutada salaoperatsioonides. See on umbes sama nagu Luure Keskagentuur (CIA) kasutas külma sõja operatsioonides ülehelikiirusel lendavaid luurelennukeid Lockheed SR-71 Blackbird, mis olid tabamatud,» teatas ameeriklane.

Cooperi andmetel jälgis Hitler ka meedia vahendusel Euroopas toimunut, eriti aga külma sõda ja sellega kaasnenud probleeme. Ta oleks tahtnud sekkuda, kuid ta teadis, et see lõppeks tema kohtu alla andmise ja surmaga.

Pärast Teist maailmasõda oli ka Nõukogude Liidu juht Jossif Stalin mõnda aega arvamusel, et Adolf Hitler on elus ning ta rääkis oma kahtlustest USA presidendile Harry Trumanile.

Prantsuse antropoloogid ja meditsiinieksperdid uurisid nende kätte jõudnud koljuosi, mis väidetavalt on Hitleri omad. Nende järeldus oli, et tegemist on natsijuhi koljuga ning sellel on märke, et ta lasi end maha ja hiljem ta surnukeha põletati.