Pildid: krehvtised tšillipiprad on nagu Hiina lipp

Yutiani farmeritel on kokku 800 hektarit (8 ruutkilomeetrit) tšillipiprapõlde, teatab Xinhua.

Tuhandeid tonne neid punaseid pipraid jätavad aerofotodel mulje nagu tegemist oleks suure Hiina lipuga. Puudu on vaid kollased tähed.

Tšillipipar, õigesti tšillipaprika, on maavlitsaliste sugukonda kuuluv kapsaitsiinirikas paprika liik (Capsicum) või temast valmistatud maitseainesegud.

Botaaniliselt määratledes on taime nimetuses olev sõna «pipar» eksitav, kuna tšillipipral ei ole kauna, vaid see on ebamari.