Chanel on esimene moefirma, mis loobub krokodilli-, sisaliku- ja maonahast

Chaneli aksessuaarid, kotid ja kingad, mis on valmistatud nimetatud nahkadest, on olnud soolasest hinnast hoolimata väga populaarsed, teatab telegraph.co.uk.

Chaneli moemaja juhtivdisainer Bruno Pavlovsky kinnitas, et nende eksklusiivtooted, mida on kandnud paljud naised alates USA eksesileedist Jacqueline Kennedyst kuni Cara Delevingne’ni, ei ole tulevikus saadavad.

«Meil on aina keerulisem olnud saada eksootiliste loomade nahkasid ja selle tõttu loobume neist nahkadest. Mis puudutab aga loomade kohtlemise eetilist poolt, siis me astume õige sammu,» lausus Pavlovsky.

Chanelil on tekkinud olukorrast kaks väljapääsu: kas loobuda eksootilisest nahast toodete valmistamisest ja müümisest või siis hakata neid tegema kunstnahast.

Chaneli esindaja lisas, et nad täidavad tellimused, mis on seni täitmata ja pärast seda astuvad samme eksootiliste loomade nahkadest loobumiseks.

Püütoninahast käekotid eemaldati Chaneli leheküljelt 4.detsembril, samas on seal müügil veel paar käekotti, mis on teiste madude nahkadest ja mis maksavad 5000 eurot.

Aafrika puurästik. Pilt on illustreeriv

Loomakaitsjad teatasid, et Chaneli moemaja astus eksootiliste loomade nahakades loobudes õige sammu.

«Chanel päästab sadade krokodillide, madude, sisalike ja astelraide elu. Tänapäeval on palju keskkonnasõbralikke materjale, mis oma välimuselt meenutavad loomanahku. Saame öelda, et moetööstuses on kätte jõudnud looma- ja keskkonnasõbralikkuse ajastu,» edastas Humane Society International juht Claire Bass.