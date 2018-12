Kas Carole Middleton üritas intervjuudega oma tütart, hertsoginna Catherine’it kaitsta?

Esimene oli väljaandele The Telegraph ja teina ajakirjale Good Housekeeping.

Viimati võttis proua Middleton avalikkuses sõna enne oma tütre abiellumist prints Williamiga. Catherine Middleton ja prints William laulatati 29. aprillil 2011 Londonis Westminster Abbeys.

Hertsoginna Catherine’i vanemad, ema Carol ja isa Michael, on osa kuninglikust perest, nad osalevad tulevase kuninga, prints George’i vanavanematena mitmetel sündmustel, kuid enamjaolt on nad avalikkusest eemal.

Prints William, printsess Charlotte, prints George, hertsoginna Catherine ja prints Louis. nende taga prints Harry ja Sussexi hertsoginna Meghan mais 2018 FOTO: Dominic Lipinski / PA Wire/PA Images/Scanpix

Firma Party Pieces üks omanikest Carole Middleton andis intervjuud, mida briti avalikkus peab kavalaks strateegiaks.

«Perekond on mulle kõige tähtsam, olen oma lähedast jaoks valmis paljuks. Mul on kaks toredat väimeest ja loodan saada ka toreda minia,» sõnas proua Middleton.

Briti meedia teatel oli Carole Middletoni intervjuude andmise ajastus kummaline, jättes mulje, et ta üritab nende abil oma tütre Catherine’i ja Sussexi hertsoginna Meghani ümber lahvatanud skandaali siluda ja sellega oma tütart aidata.

Cambridge'i hertsoginna Catherine (vasakul) ja Sussexi hertsoginna Meghan sel suvel Wimbledonis tennisematši vaatamas FOTO: Nic Bothma / PA Wire/PA Images/Scanpix

«Miks Carole Middleton avas suu just nüüd, mil kogu meedia räägib kahe kuningliku naise tülist. Kas see on kaval avalike suhete strateegia või vajab proua Middletoni firma reklaami?» küsiti meedias.

Ees Michael ja Carole Middleton, taga nende tütar Pippa Middleton oma mehe James Matthewsiga mais 2018 FOTO: DOMINIC LIPINSKI / AFP/Scanpix

Kuningliku pere siseallikate teatel on Cambridge’i hertsoginna Catherine ja Sussexi hertsoginna Meghan väga erinevad inimesed ja teevad asju erinevalt. Just see tekitas nendevahelise tüliõuna. Allkad lisasid, et Meghan hakkas kuninglikus peres asju ameerika viisil ümber seadma. See ei meeldinud Catherine’ile, kes on kinni traditsioonides.

Kahe naise «kaklus» on tülli ajanud printsid Harry ja Williami, kes varem said hästi läbi.

Istuvad vasakult: prints George, prints William, prints Louis oma ema, hertsoginna Catherine'i süles ja printsess Charlotte. Seisavad vasakult: prints Harry, hertsoginna Meghan, hertsoginna Camilla, prints Charles, Carole Middleton, Michael Middleton, Pippa Matthews, James Matthews ja James Middleton FOTO: Matt Holyoak / AP/Scanpix

Veel möödunud nädalal teatati, et printsid ja nende pered veedavad jõulu ja uusaasta eraldi. Nüüdsetel andmetel oli sekkunud printside isa, prints Charles, kelle käsul nii printsid kui teised pereliikmed veedavad jõulud koos. Traditsiooniliselt on nad Šotimaal Balmorali lossis.

Daily Maili andmetel võisid prints William ja ta naine, hertsoginna Catherine anda Carole Middletonile käsu avada oma suu, et keerulist olukorda leevendada.

Lisaks valiti intervjuude aeg nii, et see ei langeks samale ajale mõne kuningliku esindussündmusega.