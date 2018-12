Pildid: kaks lammast jäid proua Beani «tagumikku» lõksu

«Mu poeg läks millegipärast ümber põllu, muidu me ei oleks neid lambaid leidnud. Tõime köied ja toikad, et lambad kaevust kätte saada. Sidusime köie ühe otsa toika külge ja teise otsa lasksime kaevu nii, et see ümber lamba läheks. Nii saime mõlemad lambad üles tõmmatud,» selgitas Mortimer.