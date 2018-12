Soomes anti kohtu alla kalamees, kes keeras hüdroelektrijaama tuksi

Kohus arutab, kas mehe tegu oli tahtlik või oli tegemist õnnetusega. See huvitab eelkõige hüdroelektrijaama eest vastutavat Suur-Savon Sähkö Oyd ja Šveitsi kindlustusfirmat, mis on selles juhtumis maksnud kindlustusraha 765 000 eurot.

Kohtudokumentide kohaselt leidis see juhtum aset 6. mai hilisõhtul 2016, mil joobes mees oli hüdroelektrijaama veehoidlal kalastamas.

Hüdroelektrijaam. Pilt on illustreeriv

Olles mõnda aega end soojendanud, hakkas ta ringi vaatama, mis seal on. Ta hakkas vajutama nuppudele ja tõmbama kange, tuues kaasa turbiinide ja elektrigenraatorite seiskumise.

Juhi sõnul oli lõpptulemus see, et kolmanda generaatori jahutus läks katki ja tagavarasüsteem lülitus välja. Generaator kuumenes üle ning jõujaama põrandale voolas kümneid liitreid õli.

Mees sõnas uurimise ajal, et tahtis väikest vempu visata, kuid hiljem teatas kohtus, et üritas nuppe ja kange puudutades abi kutsuda.

Kui mees märkas, et jaama juurde saabus politseiauto, puges ta keldrisse, kust politseinikel tuli teda lõhnakoera abil otsida. Mees tabati ja arreteeriti.

Hüdroelektrijaam on elektrijaam, milles vee potentsiaalne energia muundatakse elektrienergiaks.

Reeglina ehitatakse hüdroelektrijaamad suurtele jõgedele, kus paisuga ülespaisutatud vesi paneb langedes hüdroturbiinid ja elektrigeneraatorid pöörlema. Nende ehitamine on aeganõudev ja kulukas, eelkõige mulla- ja betoontööd, kuid energia omahind on suhteliselt madal, sest ekspluatatsioonikulud on väikesed.