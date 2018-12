Video: USA ekspresident George H W Bush maetakse ta edukale piloodikarjäärile viitavates sokkides

«Mu isa edastas sokkide abil oma seisukohti, eelkõige elurõõmu. Ta nägi ka kõige süngemas momendis päikesekiirt,» kirjutas George HW Bushi tütar Dorothy Bush Koch oma isast rääkivas raamatus «My Father, My President» (Minu isa, minu president).

See oli tema austusavaldus oma naisele, kes 1989 – 1993 USA esileedina tegeles ameeriklaste lugemisoskuse parandamisega.

5. detsembril oma naise kõrvale maetav Bush valis enne oma surma välja sokid, milles ta tahab maetud saada. Bushi esindaja Jim McGrath edastas Twitteris pildi. Fotol on hallid sokid, millel on hävituslennukite pildid. Sokkide juures on ka punane lips, mis oli Bushi lemmik ja milles ta maetakse.