Video: Briti mereväohvitser pani sentinelid rohkem kui 100 aastat tagasi välisilma vihkama

«Nägime rannalähedases vees alasti mehi, kes odade abil kala püüdsid. Üritasime nendega suhelda. Tegemist on tundmatu hõimuga. Esimene kokkupuude nendega oli positiivne, kuid hiljem muutusid nad agressiivseks,» on mereväeohvitseri meenutustes.

Portman ja ta kaaslased said mitu kohalikku kätte, viies nad oma laevale.

«Võtsime nad kaasa ja seilasime Andamanide pealinna Port Blairi. Nad pakkusid teaduslikku huvi. Tegime kätte saadutega fotosid. Kahjuks üks mees ja üks naine surid, nende neli last saatsime koos kingitustega kodusaarele tagasi,» kirjutas meremees.

Oletatavalt said need kaks põliselanikku mingi haiguse, mille vastu neil immuunsus puudus.

Portman tegi sentinelidest, kuid ka teistest Andamanide saarestiku hõimudest fotosid, mis tänapäeva nägemuse kohaselt on erootilised.

«Ta pani kohalike hõimude esindajad samadesse poosidesse nagu on Vana-Kreeka homoerootilised kujud,» teatas Portmani tegevust uurinud lehekülg RespectableLaw.

Portman oli paaril korral läinud Põhja-Sentineli saarele tagasi, et veel mõned sentinelid kätte saada, kuid kohalikud peitsid end tema eest. Arvatakse, et just Portmani tegevuse tõttu hakkasid sentinelid end maailma eest peitma ja muutusid valgete vastu agressiivseks.