Video: USA eksesileedi Michelle Obama andis hertsoginna Meghanile nõu

«Minu soovitus Meghanile on, et ta võtku endale sisseelamiseks aega ja ärgu tehku midagi kiirustades. Minu esimesed kuud Valges Majas olid täis närveerimist. Ma muretsesin elkõige oma tütarde pärast, et kas nad jõuavad ikka õigeks ajaks kooli ja leiavad Washingtonis uusi sõpru. Lisaks olin mures oma uue töö pärast, et kas saan ikka hakkama,» sõnas advokaadist esileediks saanud naine.