Misjonäri tapmise uurimises uus pööre: India politsei otsib kahte teist misjonäri, kes olevat John Chau surmasuhu ässitanud

Andamani ja Nicobari saarestike politseijuht Dependra Pathak sõnas uudisteagentuurile AFP, et kahtlusalused ameeriklased lahkusid Indiast ning seni ei ole neil andmeid, kus on Chau surnukeha.

27-aastane Chau kasutas novembri keskel Andamanide kalurite abi, et jõuda Põhja-Sentineli saarele, kus ta tahtis kohalikke elanikke sentinele ristiusku pöörata. Sellele saarele saab minna vaid India võimude eriloaga, kuna põliselanikud ei soovi välismaailmaga suhelda, olles võõraste vastu agressiivsed.

Põhja-Sentineli saare põliselanikud sentinelid FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

«Uurime, kuidas on Chau juhtumiga seotud vähemalt kaks ameeriklast, mees ja naine, kellega Chau kohtus enne Põhja-Sentinelile minemist. Uurimine näitas, et need kaks ameeriklast on Indast juba lahkunud, kuid nad ärgitasid Chaud keelatud saarele minema,» lausus Pathak.

John Allen Chau FOTO: SOCIAL MEDIA / REUTERS/Scanpix

India politsei ei avaldanud kahtlusaluste nimesid ega ka usuorganisatsiooni, kuhu need kaks kuuluvad. Teada on, et Chau oli seotud kristliku misjonäride grupiga All Nations.

Pathaki sõnul jõudsid uurijad kahe ameeriklaseni Chau telefonikõnede kontrollimisel. Mõlemal ameeriklasel olid Indias kohalikud mobiilinumbrid, mida nad USAsse lahkudes enam ei kasuta.

Chau sõprade sõnul osales mees enne Indiasse minekut All Nations korraldatud misjonäride ellujäämislaagris, et seal end Põhja-Sentinelile minekuks ette valmistada. Sõbrad lisasid, et Chaud huvitasid juba teismelisena metslastena elavad hõimud ja nende ristiusku pööramine.

All Nations üks juhtidest, Mary Ho sõnas meediale, et kolm nädalat kestnud intensiivlaager oli üsna karm ning Chau oli üks neist, kes hästi vastu pidas.

Noore misjonäri agressiivne ja samas ebaseaduslik, kuna tal puudus India võimude eriluba, minek Põhja-Sentineli saarele tõi kaasa ülemaailmse diskussiooni, kas seni kiviajas elavad hõimud tuleks rahule jätta.

India võimud on kehtestanud, et Bengali lahes asuvate Andamanide hulka kuuluvast Põhja-Sentineli saarest peaks hoidma vähemalt viie kilomeetri kaugusele.

Antropoloogide ja arstiteadlaste teatel ei ole sentinelidel tänapäeva levinud haiguste suhtes immuunsust ning kokkupuutel väljapoolsete inimestega võivad nad saada nakkusi, mis võtavad neilt elu.

India politsei arreteeris Chau juhtumiga seoses seitse kalurit, kes ameeriklasest misjonäri Põhja-Sentineli saare juurde viisid. Need kalurid olid oma paatides tunnistajaks, kuidas hõim Chaud ründas ja ta nooltega tappis. Hiljem vedasid sentinelid misjonäri surnukeha rannal, kadudes lõpuks koos temaga metsa.

«Oleme seni teinud kolm uurimisretke Põhja-Sentineli saare juurde. Läheme sinna veel paar korda nii helikopteri kui paatidega, et täpsustada juhtunu detaile. Siiski ei saa me minna maale, kuna sentinelid on juhtunust ärritunud ning võivad ka politseid ja rannavalvet rünnata,» lisas politseijuht Pathak.

India rannavalve foto Põhja-Sentineli saare põliselanikust FOTO: Handout / AFP/Scanpix

Politseinikud otsivad satelliidipiltide abil märke surnukeha liigutamisest ja võimalikust värskest matmispaigast.

2006. aastal kaotasid Põhja-Sentineli saarel elu kaks india kalurit, kes sattusid selle saare juurde juhuslikult. Kohalikud tapsid nad, pannes nende surnukehad hernehirmutistena üles.