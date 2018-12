Pildid ja video: Egiptuse näitlejanna võib liiga paljastava kleidi eest saada viie aasta pikkuse vangistuse

Grupp prokuröre saatis 44-aastase Rania Youssefi kohta kaebekirja Egiptuse peaprokurörile, milles nad tõdevad, et näitlejanna rikkus riietusreegleid, paljastas endast seda, mida paljastada ei tohi ning et ta eiras ühiskonnas kehtestatud norme ja tavasid, teatab telegraph.co.uk.

Osa egiptlastest arvas, et Youssef nägi selles kleidis välja nagu odav prostituut, teised arvasid, et staaril on õigus kanda, mida soovib.