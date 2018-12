Video: kosimine Time Square’il tõi kaasa sõrmuse otsimise kloaagist

Time Square’i turvakaamera lindistusele jäi, et mees laskub ühele põlvele, esitab naisele küsimuse ja võtab siis taskust karbi, kuid sõrmus kukub sellest välja kanalisatsiooni.

New Yorgi politsei teatel on videolt näha, et naine vastas mehe kosimisele jaatavalt, kuid siis nägi teemantsõrmust kukkumas ja ta tõstis hämmastusest käe näo ette.