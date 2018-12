GALERII: Trad.Attack! lõi oma brändi ning avas Telliskivis pop-up poe

Folgiansambli loodud brändi näol on tegu elustiilibrändiga, mille tooted on inspireeritud muusikast, reisimisest ja tuuritamisest.

"Otsus oma bränd luua tuli, sest meie fännitoodetel on väga hästi läinud. Lisaks veebi- ja kontsertidel toimuvale müügile oleme oma toodetega käinud ka näiteks Aparaaditehase tänavaturul ja Müürilille täikal ning inimeste huvi meie toodete vastu on alati olnud suur. Oleme juba pikemat aega brändi loomisele mõelnud, samuti oma poe tegemisele. Telliskivi pop-up sidus mõttelõngad kokku," räägib Sandra Vabarna .

Sandra lisab: "Meie soov on müüa tooteid, mida ise kasutame ning luua need sellise disaini või kujundusega, et seda ostaksid ka inimesed, kes ei tea Trad.Attack!'ist midagi."