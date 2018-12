Mel B tütar räägib esmakordselt ema õõvastavast abielust

Eksklusiivses intervjuus ajakirjaga You rääkis Phoenix Gulzar Brown ema Mel B (43) tormilisest kooselust eks-abikaasa Belafontega. «On asju, mida ma ei suuda unustada,» kirjeldab Phoenix abielu.

«Ma olin ehk 14 või 15 aastane. Olin enda magamistoas ning kuulsin neid tülitsemas. Ema läks trepist alla kööki ja Stephen järgnes talle. Ma piilusin väikesest praost trepi juurest köögi poole, et kontrollida, kas kõik on korras. Kuna kõik tundus olevat korras, läksin ma magamistuppa tagasi. Hiljem kuulsin ma kõvemat karjumist ja mütsatusi ning ema palus, et Stephen lõpetaks,» räägib tüdruk mällu sööbinud õõvastavast vahejuhtumist.