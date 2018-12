Raadiojaam võttis klassikalise jõululaulu «ebasobilike» sõnade tõttu mängukavast maha

Jõululaul «Baby, It's Cold Outside» kirjutati 1944. aastal ning tegemist on naise ja mehe duetiga. Tuntud lugu on esitanud muuhulgas Ray Charles, Michael Bublé ja Dolly Parton. Nüüd on USA raadiojaam Star 102 Cleveland laulu aga mängukavast maha võtnud, kuna selle sisu peetakse #MeToo liikumise valguses kohatuks.

Pealtnäha pole jõululaulu sisuks muu kui süütu flirtimine, ent kuna praegu on seksuaalne ahistamine päevakajaline ja terav teema, on klassikalise pala sõnad paljude arvates kohatud.

Nimelt on laulu meestegelasel tükk tegemist, et veenda naispartnerit ööseks enda juurde jääma. «Ütle, mis selle joogi sees on?», «Ma pean ära minema» ja «Vastus on eitav» laulab dueti naispool mehele, ent too ei taha teda sellegipoolest koju lasta.

Enne otsuse langetamist küsis raadiojaama saatejuht ka kuulajate arvamust. «Inimesed võivad küll öelda, et aitab sellest #MeToo värgist, aga kui hakata mõtlema, pole need sõnad tõesti midagi sellist, mida ma tahaksin, et mu tütrele sellises situatsioonis öeldaks,» mõtiskleti saates.

«Kuigi see on armastatud laul, ei taha me sellist mõtteviisi julgustada,» sõnas saatejuht Desiray kohalikule meediale. Twitteris on raadiojaama ettepanekut aga maha tehtud ning arvatud, et tänapäeva inimesed on lihtsalt liiga tundlikud.

See pole esimene kord, kui armastatud pala pahameelt on tekitanud. Eelmisel aastal mõtiskles laulu veidra sõnumi üle ka BBC Three ja kaks aastat tagasi tõstatas sarnase küsimuse ka Vanity Fair.