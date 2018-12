Täna avaldatakse kõik Eesti Laul 2019 poolfinaalides osalevad laulud

«Esmakordselt saavad kuulajad laulude ja artistidega tutvuda täiesti uuel moel - eetrisse läheb just selleks valminud erisaade. Juba homme (täna) on kuulajate ja vaatajate ees 24 uut laulu, artisti või artistide kollektiivi ning nende muusikavideod. Nii palju tulevasi hitte pole Eestis ilmselt ühte saatesse kunagi varem mahtunud ja mul on hea meel, et ETV eetrisse nõnda uhke saade jõuab,» kommenteeris Tomi Rahula.

«Kui mitmetel artistidel oli nagunii plaan laulule video teha, siis osad said videoks tõuke just uuest saatest. On tore tõdeda, et kätt proovisid ka andekad tudengid. Tulemusest võite näha, et paljud neist on peagi nimed praeguste tegijate keskel. Olen selles veendunud!» kommenteeris Rahula.