PÖFF annab elutööauhinna filmilavastaja Mark Soosaarele

72-aastane Soosaar saab elutööauhinna mitte ainult oma filmiloomingu eest, mis on ligemale poole sajandi jooksul kujundanud eesti dokumentalistikat, vaid ka mitmekülgse kultuurilise tegevuse eest. Ta on üks Pärnu Uue Kunsti Muuseumi rajajaid ja korraldab Pärnus Eesti vanimat rahvusvahelist filmifestivali, mis järgmisel aastal tähistab juba 33. sünnipäeva. Aastatel 1979–1982 ETV ekraanil püsinud telesarja "Suure Tumma elulugu" autorina on ta kaasa aidanud ka filmiajaloo tutvustamisele.

"Mark Soosaar on omaette nähtus Eesti kultuuripildis – mees nagu orkester, kes on mõjutanud meie kultuurielu rohkem, kui me arvatagi oskame," ütles PÖFFi juht Tiina Lokk.

1974. aastal filmiga "Kihnu naine" siinse dokumentalistika tippu kerkinud Soosaar juurutas oma töödes subjektiivsust, millesarnast polnud tõsielufilmi puhul varem nähtud. See avaldus tegelikkuse kujutamises läbi jõulise autoriprisma, suisa lavastuslikus seatuses, ilma et tõde selle all kannatanuks. Soosaar oli ka esimesi, kes rakendas teadlikult värvidramaturgiat.

Tema sugestiivsete ilustatud filmide teemadering ulatub värvikate veidrike portreedest kuni väikeste kultuuride ellujäämiseni. Kokku on ta režissöörina teinud ligemale 50 dokumentaalfilmi "Jõulud Vigalas" ja mängufilmi "Kihnu mees" võitis 1987. aastal Leipzigi filmifestivalil Hõbetuvi. "Isa, poeg ja püha Toorum" sai 1997. aastal Pariisi etnograafiafilmide festivalil Nanooki-nimelise auhinna.

Tema tuntumate tööde hulka kuuluvad veel "Maised ihad" (1977), "Pühapäevamaalijad" (1979), "Härra Vene maailm" (1981), "Lasnamäe" (1985),