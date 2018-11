Kate ja Meghan ei olegi Windsori lõbusad naised?

Mitmed kolumnistid on oma kirjatükkides viidanud Kate’i ja Meghani juhtumi puhul 16. sajandi inglise näitekirjaniku William Shakespeare’i teosele «Windsori lõbusad naised».

Tegemist on komöödiaga, milles peategelasteks on kaks Windsoris elavat abielus naist, proua Ford ja proua Page ning nende elujuhtumitest.

William Shakespeare 1564 - 1616 FOTO: Personalities / ©1999 Credit:Topham Picturepoint/Scanpix

Komöödia «Windsori lõbusad naised» ühe väljaande illustratsioon FOTO: akg-images /Scanpix

Kolumnistide seisukoht on, et elu kuninglikus peres ei ole komöödia ning Kate’i ja Meghani puhul ei saa rääkida lõbusatest naistest.

Cambridge'i hertsoginna Catherine (vasakul) ja Sussexi hertsoginna Meghan juulis Wimbledoni tenniseturniiril FOTO: Andrew Couldridge / AP/Scanpix

Windsoris asub ka kuningliku pere üks residentsidest, Windsori loss, kus kuninganna Elizabeth II meeldib olla. Seal leidis 19. mail aset prints Harry ja ta naise, Sussexi hertsoginna pulm.

Kinnitamata andmetel oli Meghan juba enne pulma Kate’i pisaraid valama pannud. Väidetavalt oli see aset leidnud pulma eelses rõivaproovis, kus Meghan oli öelnud Kate’ile, kes oli hiljuti oma kolmanda lapse sünnitanud, et ta on paks ning tema on kuningliku pere esistaar. Kate oli lahkunud pisarad silmas.

Pärast pulma oli Meghan mõni aeg viisakas ja malbe, kuid siis hakkasid puhuma uued tuuled. Briti meedia kirjutas, et kolm inimest prints Harry ja ta naise lähikonnast andsid lahkumisavalduse, üks neist oli Meghani isiklik assistent.

Kuningakoja allika teatel käitub hertsoginna Meghan ülienesekindlalt, arvates et vaid tema teab, mis on parim, üritades igal sammul oma tahtmist läbi suruda. Samuti on ta juba üsna mitut kuninglikku reeglit kas eiranud või painutanud.

Sussexi hertsoginna Meghan 23. novembril. FOTO: Chris Jackson / PA Wire/PA Images/ Scanpix

Kuninganna Elizabeth II oli öelnud, et Harry kutsuks oma naise korrale. Prints Harry oli vastanud, et ta naine peab saama kõik, mida tahab ja tal on õigus asju ümber korraldada.

See häirib prints Williamit ja ta naist, Cambridge’i hertsoginnat Catherine’i, kes on tulevased troonipärijad ja hoiavad reeglitest kinni.

Vasakult: prints William, prints Harry, Sussexi hertsoginna Meghan ja Cambridge'i hertsoginna Catherine oktoobris Westminster Abbeys FOTO: Paul Grover/Daily Telegraph / PA Wire/PA Images/Scanpix

Kahe printsi ja nende naiste tüli kestab edasi. Prints Harry ja ta naine on seni elanud Kensingtoni palee alal asuvas majas. Kensingtoni palee on prints Williami ja ta pere kodu.

Harry ja Meghani esindaja teatas, et see kuninglik paar kolib varsti Windsori lossi maadel asuvasse Frogmore House’i, kuna vajab omaette olemiseks ruumi.

Kuningakoja allika sõnul on varem kokku hoidnud printside suhtlemine muutunud minimaalseks. Põhjuseks on nende naised, kes on väga erinevad.

«Meghan on sotsiaalne ronija, kes teab, mida tahab. Tal on raske võtta omaks sajanditepikkuseid tavasid ja ta üritab neid omatahtsi väänata. Catherine aga tulevase kuninga abikaasana tahab kindlustada, et kõik tehakse nii, nagu reeglid ja protokollid ette näevad. Kate ja Meghan teevad asju erinevalt, olles oma elunägemuselt, arusaamadelt, hariduselt ja positsioonilt erinevad. Kui need kaks naist on samas kohas koos, on neil näos võltsnaeratus. Väljapool avalikkust nad koos ei ole. Printsid ja nende naised ei käi üksteisel külas ega veeda õhtuid koos,» lisas allikas.

Briti meedia teatel ei soovi kuninganna Elizabeth II enam selliseid skandaale, mis kaasnesid prints Charlesi ja printsess Dianaga.

Kuninganna ja printsess Diana aastal 1987 FOTO: Martin Cleaver/AP/Scanpix