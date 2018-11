Video: ilmnes, et fotol ei ole teismeline Vincent van Gogh, vaid tema vend Theo

«Sellel pildil on lokkis juustega poiss. Pikka aega arvati, et see on tulevane kunstnik Vincent van Gogh 13-aastasena. Sellele on hoopis ta vend Theo 15-aastasena. See on halb uudis, sest siis on Vincentist on nüüd olemas vaid üks foto,» teatasid Van Goghi muuseumi esindajad.