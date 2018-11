Galerii ja video: Nüüd on see siis ametlik - Smilers toodi rahvale lähemale

«Trammidele muusikute nime andmise eesmärk on tuua trammid linnaelanikele lähemale,» selgitas Tallinna Linnatranspordi juhatuse esimees Deniss Boroditš. Tema sõnul peetakse silmas, et oleks esindatud erinevate žanrite muusika, mis kõnetab erinevat publikut.

«Kolmas muusikatramm on lugupidamisavaldus ansamblile, kes on suutnud juba 25 aastat omanäolise ja köitva loominguga jõuda nii nooremate kui ka vanemate poolehoidjate südamesse.»

Tallinna Linnatranspordi ASile on nimeliste trammide liinile saatmine muutunud heaks traditsiooniks. Lisaks Neeme Järvi ja Anne Veski nime kandvatele muusikatrammidele, sõidab Tallinnas kuus retrotrammi, mis on nimetatud Eestile oluliste riigimeeste ja sõjaväelaste järgi ning 20 kaasaegset CAF trammi on saanud populaarsed naisenimed.