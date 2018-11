Pildid ja video: Elizabeth II lemmikresidents, Windsori loss sai jõulunäo

Kuused ja kaunistused said nii lossi avalikud ruumid kui kuningliku pere kasutuses olevad eraruumid.

Windsori lossi avalikud ruumid on pühadeperioodil külastajatele avatud 1.detsembrist 2018 kuni 6. jaanuarini 2019.

Windsori lossi jõulukaunistused FOTO: PA Wire/PA Images/Scanpix

Windsori lossi selle aasta jõulude kõige uhkem puu on ligi viiemeetrine kaukaasia nulg, mis on St. George Hall’is. Puul domineerivad kuldsed toonid ja ehted, mis on kroonikujulised.

Kellele pakuvad Windsori lossi jõukukaunistused ja –puud huvi, saavad neid vaatama minna. Selleks tuleb osta pilet, mille hind täiskavanule on 21,20 naela (23 eurot). Alaealistele, seenioridele, erivajadustega inimestele ja üliõpilastele on sooduspiletid.

Lisaks tehakse Windsori lossis giidiga ekskursioone, siis pääseb ka nendesse ruumidesse, kuhu tavaliselt ei lubata. Selle hind on 65 naela (72 eurot).

Veel on Windsori lossis näitus «A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex» (Kuninglik pulm: Sussexi hertsog ja hertsoginna).

Windsori lossi näitusel «A Royal Wedding» näeb prints Harry ja Sussexi hertsoginna Meghani pulmarõivaid FOTO: © Peter Nicholls / Reuters/Scanpix

St. George Hallis annavad laste- ja noortekoorid jõuluperioodil kontserte. Lastele on jõuluehete ja –kaartide meisterdamise töötoad.

Windsori lossi jõulukaunistused. Kaukaasia nulg St. George Hall'is FOTO: PA Wire/PA Images/Scanpix

Briti kuninganna Elizabeth II on mitmes intervjuus öelnud, et eelistab Windsori lossi, mis on intiimsem ja väiksem väiksem suurele ja võimsale Buckinghami paleele.

Elizabeth II 15. novembril 2018 FOTO: DOMINIC LIPINSKI / AFP/Scanpix

Buckinghami paleed hakati rajama 11. sajandil pärast seda, kui Inglismaa vallutas Normandia hertsog William Vallutaja. Temast sai 25. detsembril 1066 Inglismaa kuningas William I.

Hiljem on seda lossi laiendanud ja ümber ehitanud mitmed Inglismaa troonil olnud monarhid. Henry VIII ja Elizabeth I võtsid seal vastu diplomaate ja pidasid läbirääkimisi.

Windsori loss pääses Teise maailmasõja ajal natside õhurünnakutest, jäädes pommidest puutumata. Saksa õhuvägi Luftwaffe pommitas Londonit ja lähedasi alasid septembrist 1940 kuni maini 1941.

1992. aastal oli Windsori lossis suurpõleng, mille tõttu oli osa ehitisest vaja renoveerida.

Elizabeth II koos tuletõrjujaga 1992 vaatamas Windsori lossi põlengukahjustusi FOTO: Sean Dempsey / PA Wire/Press Association Images/Scanpix

St. George Hall tuli uuesti ehitada.

Selles ruumis on Sukapaela ordusse, mis asutati 1348, kuuluvate aadlike vapid. Halli tagaosas on hobusel raudrüüs rüütel, kes on The King’s Champion (kuninga võitleja). ta ümber on Sukapaela ordu moto «Honi soit qui mal y pense» (Häbi, kes sellest halvasti mõtleb).

Windsori lossi jõulukaunistused FOTO: PA Wire/PA Images/Scanpix

See võitleja ratsutas läbi Londoni uue kuninga kroonimisele Westminster Abbeysse, viskas teekonnal kolm korda kinda maha ja oli valmis kutusuma duellile igaühe, kes uue kuninga võimu eitab.

Elizabeth II ja ta mees, prints Philip veedavad tavaliselt nädalalõpud selles lossis.