GALERII: kaunid naised tähistasid uue ilupoe avamist - vaata, mis kohapeal toimus!

Seda, et Apotheka on apteek, teame me kõik. Aga millest sai alguse Apotheka Beauty? «See on ilupood, mis eristub teistest eelkõige oma tervise puudutusega sortimendi, usaldusväärsete apteegitaustaga inimeste ja kaasaegsete abistavate teenuste poolest,» rääkis Apotheka Beauty juhatuse liige Kadri Ulla.

Ta rääkis, et mõtteni avada eraldi ilupood viisid Eestis kehtivad ranged nõuded apteegi sortimendile. «Apteeki valitakse tooted teatud kindlate nõuete järgi: need peavad sobima tundlikule nahale, olema kliiniliselt testitud, välja töötatud arstide poolt, toodetud ravimite valmistamise nõudeid järgides jne,» loetles Kadri Ulla. «Samas on apteegis keelatud müüa dekoratiivkosmeetikat, hoolimata sellest, et tegemist on allergilise ning väga tundliku naha või silmadega inimestele mõeldud toodetega, mis on säilitusainete-, lõhnaainete- ja gluteenivabad ning nikkel-testitud – olgu need siis lauvärvid, ripsmetušid või kasvõi juuksehooldus- ja viimistlusvahendid.»

«Samuti on apteekidel piiratud toonivate, iluvigu peitvate kreemide müümine, ehkki neil võivad olla samal ajal ka suurepärased omadused vistrikulise või muul moel nõudliku naha seisundi parandamiseks. Saime aru, et selliseid tooteid on Eesti kaubandusvõrgust raske leida ning inimesed on oma murega üksi,» jutustas ta.

«Seetõttu sai loodud Apotheka Beauty – et inimestel oleks võimalik soetada endale just kvaliteetset ning samas nahka mitte liialt koormavat iluarsenali. Oleme oma riiulitele jõudvad sarjad välja valinud apteekrite abiga ja lähtuvalt toodete tervise puudutusest, ehk need on kas dermatoloogiliselt kontrollitud, kliiniliselt uuritud või on tegemist üldse medikosmeetikaga – meditsiinilisel iluravil põhinevate nahahooldustoodete sarjadega,» tõi Kadri Ulla näite. «Mitmed sarjad on sobilikud kasutamiseks ka veganitele.»

«Uues ilupoes on oma koht ka kõrgekvaliteedilisel mineraalkosmeetikal ning medical make-up’il ehk arme ja ebakorrapärasusi tugevalt katvatel meigitoodetel,» rääkis Kadri Ulla.

Selleks, et inimesel oleks toodete sobivuse osas suurem kindlus, on Apotheka Beauty kasutusele võtnud ka innovaatilised lahendused ja teenused. «Näiteks on võimalik hinnata kaasaegseima aparaadiga naha seisundit või läbida peanaha diagnostika. Lisaks oleme ilupoodi planeerinud mitmeid teenuseid, mis teevad kiiresti kauniks: naha hapnikuga rikastamine, meigitoodete ostu korral ka kiirmeik, kõrvarõngaaukude tegemine, hammaste kiirvalgendus ja palju muud,» loetles ta.