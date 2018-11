VIDEO Nevada Kolmnurga müsteerium: 60 aastaga on seal kadunud 2000 lennukit

65 000 ruutkilomeetri suuruses Nevada Kolmnurgas asub ka USA sõjaväele kuuluv ala 51, millega vandenõuteoreetikud seostavad ufosid. Oletatakse, et lennukite kadmine on seotud sõjaväe katsete ja maavälisega.

«Seal on lennuõnnetusi rohkem, kuna sealsed atmosfääritingimused on ebasoodsad. Kui lennatakse Kolmnurgas tuleb arvestada tuuleiilide ja õhurõhuga, mis võib ootamatult muutuda. Samas on neid, kelle arvates on lennukite kadumise taga USA valitsus, mille käsul viiakse seal läbi inimkatseid ja uuritakse ufosid,» selgitas Kelly.