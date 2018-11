Britid on Brexiti pärast masenduses, kuid pubidel läheb selle tõttu hästi

Siiski on üks tegevusala, millele Brexit on mõjunud positiivselt ja turgutavalt – pubid, teatab reuters.com.

Pubi. Pilt on illustreeriv

Kuna britid on Brexiti tõttu mures, läheb pubidel äri hästi. Inimesed käivad aina enam joogikohtades, üritades seal õlle ja teise kangema kraami abil muresid kasvõi hetkeks unustada.

«Pubid saavad kasu sellest, kui inimesed loevad või kuulevad Brexiti kohta uudiseid ja vajavad pärast seda midagi rahustavat. Pubis õlle joomine on üks viis, kuidas rahuneda. Brexit saadab britte igal sammul ja selle tõttu on neil vaja käia auru välja laskmas,» selgitas õlletehaste ja pubide firma Green King tegevjuht Rooney Anand.

«Inimesed ei suuda enam kuulata lugusid Brexitist. Nad on sellest väsinud ning mis on veel parem kui võtta pint õlut ja olla koos sõpradega. Pubides on õlle ja teiste jookide müük viimastel kuudel suurenenud ligi kolm protsenti,» selgitas asjatundja.