Pildid: esimest korda ajaloos osaleb Miss Universumil transsooline kaunitar

Angela Ponce krooniti tänavu Miss Hispaaniaks ning juba detsembrikuus põrutab ta Taimaale, et osaleda Miss Universumil.

Pärast oma ajaloolist võitu rääkis ta väljaandele Associated Press, et tahab oma platvormi kasutada selleks, et juhtida tähelepanu transseksuaalide diskrimineerimisele ja enesetappude epideemiale, mis kogukonnas vohab.