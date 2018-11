Sõber: Chau tahtis levitada jumalasõna, kuid teda võis huvitada ka Põhja-Sentineli väidetav kuld

The New York Posti teatel oli 27-aastase Chau eesmärgiks sellele hõimule tutvustada kristlust ja teha neist kristlased.

Sõprade sõnul olid sentinelid Chau jaoks kinnisidee ning lõpuks kaotas ta mõistuse, minnes kaitse all olevale saarele, kus kiviajas elav põlisrahvas on võõraste vastu väga agressiivne.

India rannavalve foto Põhja-Sentineli saare põliselanikust FOTO: Handout / AFP/Scanpix

USA meediale andis nüüd intervjuu Chau üks sõpradest, India Andamanide ja Nicobaride saarestike Havelocki saarel sukeldumisklubi pidav Remco Snoeij.

Sukeldumisinstruktor Snoeij sõnul kohtus ta Chauga esmakordselt 2016. aastal, kui ameeriklane tuli tema klubisse, et õppida sukelduma. Neist said üsna kiiresti sõbrad. Chau rääkis juba siis, et ta eesmärgiks on tutvustada kristlust küttide ja korilastena elavatele hõimudele.

Snoeij sõnul oli Chaul erihuvi just Põhja-Sentineli saarel elavate sentinelide vastu, kuna tema arvates elasid need inimesed «saatana viimases kantsis» ja ta tahtis olla see, kes neile jumalasõna viib ja «saatana» käest vabastab.

John Allen Chau sotsiaalmeedia fotol FOTO: SOCIAL MEDIA / REUTERS/Scanpix

«Ta uuris selle saare ja seal elava põlishõimu kohta kõike, mida uurida andis, kuid seda ei ole just palju, sest tegemist on kaitse all oleva kinnise saarega,» lausus sukeldumisklubi juht.

Snoeij oli Chaule öelnud, et selle saare elanikud ei ole just kõige sõbralikumad ning teada on juhtum 2006. aastast, mil kaks Andamanide kalurit sinna sattusid ja elu kaotasid.

Saar on pakkunud huvi ka aardeotsijatele, sest väidetavalt matsid Jaapani sõdurid Teise maailmasõja ajal Põhja-Sentinelile kulda.

India politsei foto Põhja-Sentineli saarest FOTO: Gautam Singh / AP/Scanpix

«Võimalik, et Chau tahtis lisaks sentinelide kristlasteks tegemisele uurida ka seda, kas sinna tõesti on kulda maetud,» lisas sõber.

2016. aastal liitus Chau All Nations noorte misjonäride grupiga. Selle grupi üks juhtidest, Mary Ho sõnas, et Chaul oli kinnisideeks leida kiviajas elavaid hõime, kellele tahtis jumalasõna tutvustada ja nendest kiirkorras kristlased teha. Kui ta kuulis sentinelidest, siis tekkis tal kohe huvi ja ta hakkas plaanima, kuidas nende juurde jõuda. Ta eesmärgiks oli elada paar aastat koos sentinelidega, õppida nende keelt ja kombeid, tutvustades samas kristlust.

«Kõik sammud, mida ta alates 2016. aastast tegi, olid suunatud sentinelide juurde jõudmiseks,» lisas Ho.

Vanemate teatel oli nende poeg John Allen Chau juba lapsena huvitatud seiklemisest, ta lemmikraamatud olid «Robinson Crusoe» ja Põhja-Ameerika ameerika indiaanlastest rääkiv «The Sign of the Beaver».

Chau lõpetas 2014. aastal Washingtoni osariigi Oral Robertsi ülikooli, saades spordiarsti diplomi. Chau elas kolmel ülikooliaegsel suvel Californias Whiskeytowni looduskaitsealal onnis, harjutades end karmide tingimustega. Ta lasi end ka lõgismaol salvata, vajades selle tõttu haiglaravi.

Chau sõnas 2016 veel ühele oma sõbrale, James Middleton Ramseyle, et ta tahab minna India ookeanis asuvale Põhja-Sentineli saarele, kuid ta teab, et seal elav hõim on agressiivne ja ohtlik.

«Ta lõpetas suhte oma tüdruksõbraga, kuna oli selge, et teda ootavad ees ohud. Ta ei soovinud, et ta kallim tema pärast pisaraid valaks, kui midagi valesti läheb. Ta teadis täpselt, mida ta teha tahab ja ta teadis ka seda, et sentinelide juurde minek ei ole seaduslik, kui tal selleks India võimude luba ei ole,» lausus sõber.

Põhja-Sentineli saare põliselanikud sentinelid FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Chau pääseski novembri keskel Andamanide kalurite abil Põhja-Sentineli saarele, kus ta kohalikele sõnas, et ta nimi on John, ta armastab neid ja Jeesus armastab neid. Sentinelid pidasid teda arvatavalt sissetungijaks, rünnates teda vibude ja nooltega. Ameeriklane üritas end veekindla piibliga kaitsta, kuid see ei õnnestunud. Juhtumi tunnistajaks olnud kalurite sõnul tapsid sentinelid Chau, vedades ta surnukeha nagu saaki mõnda aega rannal.

India politsei ja rannavalve läksid Põhja-Sentineli saare lähedusse helikopteri ja paatidega lootes leida rannalt Chau surnukeha, kuid seda ei olnud seal. Veel ei ole selge, kas nad teevad uue katse ameeriklase leidmiseks.

Chau sõbrad on ta elukaotusest šokeeritud.

«Ta kaotas täielikult mõistuse, see saar oli ta kinnisideeks, kuid ta oli oma loomuselt seikleja. Iga seikleja peab olema natuke hull, et minna maailma äärele ja üritada luua kontakti kiviajas elava hõimuga. Lisaks tahtis ta uurida, kas jaapanlased tõesti sellele saarele varanduse matsid,» lisas sukeldumisinstruktorist sõber Snoeij.