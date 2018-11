Nii põnev! Selgusid Eesti Muusikaauhinnad 2019 esimesed esinejad

Eesti Muusikaauhindade esimesed artistid, kes astuvad üles 24. jaanuaril 2019 Saku Suurhallis toimuval pidulikul auhinnagalal, on muusikasõpru äsja värskete albumitega rõõmustanud Ewert and The Two Dragons ja Uudo Sepp ning peagi uut albumit esitlev Lenna.